"Ніхто не буде передавати поштучно": Україна отримає понад 12 літаків F-16, — Ігнат (відео)

Речник Повітряних сил пояснив, що точну кількість винищувачів не будуть озвучувати, бо ця інформація може спрацювати проти України. Він проінформував, що літаки допоможуть у захисті територій від ворожих атак та деокупації регіонів.

Для початку Україна отримає кілька десятків американських винищувачів F-16. Про це сьогодні, 21 травня, в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Військовий повідомив, що точна кількість одиниць озброєння, що надається Україні, наразі не буде оприлюднюватись. Він пояснив, що цифри можуть бути почуті й ворогом.

"Безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ті літаки. Літаки будуть передаватись підрозділами, авіаційні підрозділи — це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті це зараз понад 12 літаків", — розповів Ігнат.

За його словами, спочатку для вирішення поточних завдань українським захисникам буде надано кілька десятків винищувачів. Однак, на думку речника, після завершення війни F-16 зможуть замінити радянські літаки, які нині перебувають на озброєнні у України.

"Про кількість говоримо тоді, коли є розуміння, коли, де і на якому напрямку потрібно виконувати ті чи інші завдання. Наше завдання зараз одне — це оборона країни й посилення протиповітряної оборони. Насамперед цей літак дозволить захистити нас всередині країни", — підкреслив Ігнат.

Також військовий проінформував, що американські літаки допоможуть у деокупації територій сухопутним силам. Окрім того, за його словами, винищувачі відгонять від кордонів російську авіацію, що нині атакує українців керованими авіабомбами.

Нагадаємо, 20 травня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, чому Джо Байден відмовився від заперечень проти передачі Україні літаків F-16.

Водночас заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко попередив про ризики, пов’язані з постачанням Україні американських винищувачів. Росія нібито враховуватиме це у своїх планах.