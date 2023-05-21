Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

"Обдурили Путіна": генерал припустив, за що заарештували розробників ракет "Кинджал"

Фото: РИА Новости | Експерт розповів, за що насправді було заарештовано розробників ракети "Кинджал"

За словами ексглави Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, на розробників аеробалістичних ракет чекає невтішна доля після невдалих трьох спроб атакувати українські міста. У Путіна були надії на "Кинджали", але, як виявилося, — даремно.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж поділився своєю думкою, чому заарештували розробників російських ракет "Кинджал". Про це він розповів у новому інтерв'ю виданню "ТСН " 21 травня.

За його словами, доля російських учених завершиться так само провально, як і створених ними ракет "Кинджал". Усіх трьох розробників заарештували через те, що вони підірвали "стратегічну основу боєздатності Росії" і тепер їх звинувачують у державній зраді, вважає Микола Маломуж.

"Насамперед їх заарештували після того, як запущено було перший "Кинджал" — він упав, але не завдав конкретної шкоди конкретному об'єкту — навіть цивільному, не кажучи про стратегічний об'єкт, на який був націлений. Заарештовані розробники чітко позиціонували, що "Кинджали" — це надзброя, якої немає у світі, яка "б'є в п'ять копійок" — конкретно в ціль. Це мета, яка визначена конкретно за траєкторією — оборонний об'єкт або аеродром наш, або "центр прийняття рішень", — йдеться у повідомленні.

Колишній керівник розвідки також зазначив, що розробники просто "обдурили Путіна", оскільки жодних надможливостей у ракет немає, а він усі роки у це вірив.

"Вони хотіли начебто б реабілітуватися вже, навіть у в'язниці, і нанести масовані удари "Кинджалами". Сказати — ми все-таки проб'ємо систему ППО, покажемо, що "Кинджали" працюють. В перший раз збили "Кинджал", вдруге збили всі шість "Кинджалів", які вони запустили", — продовжив Микола Маломуж.

Тобто всі три спроби закінчилися повним провалом. Така сама чекає доля і розробників, оскільки вони нібито підірвали стратегічну основу боєздатності РФ.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що в Росії розробників аеробалістичних ракет заарештовують за держзраду. За словами журналістів, у Сибірському відділенні Російської академії наук кримінальному переслідуванню зазнали 16 осіб. Один із них помер у СІЗО після арешту.