"Обдурили Путіна": генерал припустив, за що заарештували розробників ракет "Кинджал"

За словами ексглави Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, на розробників аеробалістичних ракет чекає невтішна доля після невдалих трьох спроб атакувати українські міста. У Путіна були надії на "Кинджали", але, як виявилося, — даремно.

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Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж поділився своєю думкою, чому заарештували розробників російських ракет "Кинджал". Про це він розповів у новому інтерв'ю виданню "ТСН " 21 травня.

За його словами, доля російських учених завершиться так само провально, як і створених ними ракет "Кинджал". Усіх трьох розробників заарештували через те, що вони підірвали "стратегічну основу боєздатності Росії" і тепер їх звинувачують у державній зраді, вважає Микола Маломуж.

"Насамперед їх заарештували після того, як запущено було перший "Кинджал" — він упав, але не завдав конкретної шкоди конкретному об'єкту — навіть цивільному, не кажучи про стратегічний об'єкт, на який був націлений. Заарештовані розробники чітко позиціонували, що "Кинджали" — це надзброя, якої немає у світі, яка "б'є в п'ять копійок" — конкретно в ціль. Це мета, яка визначена конкретно за траєкторією — оборонний об'єкт або аеродром наш, або "центр прийняття рішень", — йдеться у повідомленні.

Колишній керівник розвідки також зазначив, що розробники просто "обдурили Путіна", оскільки жодних надможливостей у ракет немає, а він усі роки у це вірив.

"Вони хотіли начебто б реабілітуватися вже, навіть у в'язниці, і нанести масовані удари "Кинджалами". Сказати — ми все-таки проб'ємо систему ППО, покажемо, що "Кинджали" працюють. В перший раз збили "Кинджал", вдруге збили всі шість "Кинджалів", які вони запустили", — продовжив Микола Маломуж.

Тобто всі три спроби закінчилися повним провалом. Така сама чекає доля і розробників, оскільки вони нібито підірвали стратегічну основу боєздатності РФ.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що в Росії розробників аеробалістичних ракет заарештовують за держзраду. За словами журналістів, у Сибірському відділенні Російської академії наук кримінальному переслідуванню зазнали 16 осіб. Один із них помер у СІЗО після арешту.