Українські льотчики розпочали навчання на винищувачах F-16, — Боррель

Постачання бойової авіації, як зазначив представник ЄС з питань безпеки, є гарною ідеєю. Він сподівається, що найближчим часом Київ отримає цей вид допомоги.

Українські військові вже почали вчитися літати на бойових винищувачах F-16, які найближчими місяцями прибудуть до України. Про це перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі повідомив представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, цитує видання Europa Press 22 травня.

За його словами, льотчики вже освоюють цей вид авіації, а це означає, що літаки готуються до відправки до Києва в короткi терміни.

"Це хороша ідея. Добре, що вона походить від "Великої сімки" і що вони нарешті вирішили підготувати ґрунт для забезпечення України потрібними їй винищувачами. Це перше, що треба зробити. Сподіваюся, що незабаром ми зможемо забезпечити Україну цими видами озброєнь", — йдеться у повідомленні.

Як довго йдуть навчання, а також термін постачання авіації — не повідомляється, проте початок покладено і це добрий сигнал для українських військових та безпеки мирних жителів.

Постачання винищувачів F-16 від союзників: що відомо

19 травня президент США Джо Байден повідомив союзникам з G7, що Вашингтон підтримує спільні зусилля щодо навчання українських військових управлінню винищувачами F-16. Тоді заявлялося, що навчання пройдуть у Європі та стартують найближчим часом. Так і сталося, судячи із заяви представників Європейського Союзу.

20 травня на інформацію про постачання F-16 Україні відреагували у Кремлі. Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко вважає, що Захід продовжує обирати шлях ескалації конфлікту і тому Кремль почав погрожувати колосальними ризиками.

21 травня повідомлялося, що у Білому домі при цьому ще не ухвалили рішення про передачу Вашингтоном бойової авіації для ЗСУ. Радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США підтримують процес навчання, проте поки що немає офіційної інформації про постачання у майбутньому.