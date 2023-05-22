"Україна вітає": у ГУР підтвердили "тісну співпрацю" з легіоном "Свобода Росії" та "РДК"

Представник розвідки Андрій Черняк пояснив, що відповідальність за події у Бєлгородській області лежить на російських силах опору. Він припустив, що "збройні виступи" на території країни-агресорки продовжуватимуться.

Операція легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" у Бєлгородській області РФ є наслідком агресивної політики Володимира Путіна та війни, розв’язаної на території України. Про це відомо з коментаря представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка журналістам "Інтерфакс-Україна", опублікованого 22 травня.

"Відповідальність за події взяли на себе громадяни Росії з "РДК" та легіону "Свобода Росії". Україна вітає рішучі дії опозиційної до злочинного агресивного путінського режиму сили", — заявив він.

Представник ГУР МО підкреслив, що "збройні виступи" та акції протесту з боку російських сил опору "набувають ознак тенденції". На його думку, це свідчить про те, що процес демілітаризації РФ триватиме й надалі.

"Ми підтверджуємо, що легіон "Свобода Росії" та "РДК" тісно співпрацюють і взаємодіють із ГУР Міноборони України", — сказав Черняк.

Нагадаємо, 22 травня російські медіа повідомили про вибухи та бої на кордоні з Україною. У Бєлгородській області заявили про нібито атаку ЗСУ та відсутність жертв.

Речник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував події у Бєлгородській області РФ. За його словами, росіяни створюють "смугу безпеки" для захисту цивільних громадян України.

За даними росЗМІ, стрілянину було чутно у місті Грайворон, а також селах Дронівка та Козинка у Бєлгородській області. У легіоні "Свобода Росії" заявили, що село Гора-Поділ "пройдено".