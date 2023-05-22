"Крізь розтрощене, але нескорене місто": бійці ССО ЗСУ показали знищений Бахмут (відео)

У командуванні ССО запевнили, що спецпризначенці й надалі виконують завдання у місті, яке залишається найгарячішою точкою не тільки на Донеччині, але й на усій лінії фронту.

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вирушили на бойове завдання крізь розтрощене, але нескорене місто Бахмут. Про це повідомили у пресслужбі Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

На відео, яке могло бути зафіксовано бійцями 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича, можна побачити зруйновані будівлі у населеному пункті. Також поруч біля знищених споруд зафіксована вирва від регулярних обстрілів, які регулярно здійснюються російськими загарбниками.

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України зазначило, що непроста боротьба українського народу проти російських загарбників триває. У повідомленні сказано, що єдиний вибір всіх, хто став на захист України, усіх для кого війна вже стала звичною роботою та покликанням водночас.

"Саме так виглядає наш шлях до Перемоги: тяжкий і ризикований", – йдеться у дописі.

Ситуація у Бахмуті від Міноборони

Сили оборони України борються за панівні висоти на флангах Бахмута Донецької області. Як зазначила 22 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, українські бійці за час оборони Бахмута змогли суттєво знизити наступальний потенціал ворога, але бої у місті тривають. Окупаційні війська Росії проводять зачистку в захоплених районах міста.

Нагадаємо, 2 травня командир 3-ї ОШБр заявив, що Сили оборони, окрім знищення особового складу ЗС РФ, спромоглися збільшити обмінний фонд України. За даними командування, росіяни втратили вбитими та пораненими понад 200 осіб. Російська 72-а окрема мотострілецька бригада зазнала значних втрат у Бахмуті.

Також 19 травня у соцмережі показали, як 60 бригада ЗСУ бере участь у боях на території Бахмуту. Українським військовослужбовцям доводиться виконувати завдання у зруйнованому населеному пункті під регулярними обстрілами, які здійснюються підрозділами ЗС РФ щодня. Бійці підрозділу з початку масштабного вторгнення беруть участь у захисті держави від загарбників. Володимир Зеленський, керівник держави, відзначив успішні дії захисників на південному напрямку. Згодом підрозділ й почав обороняти Бахмут, який й надалі залишається найгарячішою точкою на фронті.

Сили спеціальних операцій ЗС України 6 квітня опублікували відео роботи українських захисників у Бахмуті від першої особи. На відео можна побачити лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал.