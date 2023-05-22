ПВК "Вагнер" близька до знищення: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, – ЗСУ (відео)

Сергій Черевий заявив, що Євген Пригожин розглядає будь-яку можливість залишити місто Бахмут на знак досягнення значущої військової перемоги.

Сергій Черевий, представник Східного угруповання військ Збройних сил України (ЗСУ), заявив, що приватна російська військова компанія "Вагнер" на Бахмутському напрямі перебуває на межі повного знищення. Водночас українські військові поступово витісняють супротивників із бойових позицій на флангах. Про це повідомив Черевий в ефірі телеканалу FREEДІМ.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розглядає можливість залишити місто Бахмут на знак досягнення значущої військової перемоги.

"Я вірю в його бажання піти звідти, тому що бачу щоденні зведення, знаю їхні втрати і знаю, що їм не приходить більше поповнення з в'язниць", – наголосив Черевий.

За його словами, протягом останніх кількох днів українські військові змогли просунутися вперед на Бахмутському напрямку на відстань близько 700 метрів. За останні 24 години вони також змогли зміцнити свої позиції на флангах, просунувшись на 250-400 метрів.

"У нас немає переваги в силах і засобах на цьому напрямі, але у нас є мотивація, нестандартність дій, асиметричність. Ми апологети активної оборони. Ворог хоч і перекинув деякі нові підрозділи, але вони слабо мотивовані, не знають місцевість. Ми цим користуємося і за найменшої можливості атакуємо", — зазначив Черевий.

Бахмут, Донецька обл.

Сили оборони України виборюють панівні висоти на флангах Бахмута Донецької області. Як зазначила 22 травня заступник міністра оборони України Ганна Маляр, українські бійці за час оборони Бахмута змогли суттєво знизити наступальний потенціал ворога, але бої у місті продовжуються. Окупаційні війська Росії проводять зачистку у захоплених районах міста.

Нагадаємо, 2 травня командир 3-ї ОШБр заявив, що Сили оборони, крім знищення особового складу ЗС РФ, змогли збільшити обмінний фонд України. За даними командування, росіяни втратили вбитими та пораненими понад 200 осіб. Російська 72-а окрема мотострілецька бригада зазнала значних втрат у Бахмуті.

Сили спеціальних операцій ЗС України 6 квітня опублікували відео роботи українських захисників у Бахмуті від першої особи. На відео можна побачити лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати загалом.