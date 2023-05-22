Восени в Україні з'являться спеціальні помічники для ветеранів, — міністерство

Демобілізовані українці зможуть отримувати допомогу у сервісних центрах, зокрема і в електронному форматі. У відділеннях ЦНАП хочуть створити спеціальні "ветеранські вікна".

В Україні створюють Інститут помічника ветерана, завдяки якому демобілізовані захисники зможуть звертатись до спеціальних помічників у населених пунктах. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому 22 травня.

"Фактично модель така, як банківська система. Всі знають, приходять люди платити по платіжках, приходить поважного віку людина і не вміє заповнити у банкоматі, як це все провести у порталі, а підходить людина та їй допомагає", — навела приклад посадовиця.

За її словами, бійці після повернення з зон бойових дій потребуватимуть консультантів, які допомагатимуть зі зверненнями за довідками в інституції, відвідуванням соціальних установ тощо.

"Ми цих помічників ветерана інституціалізуємо на рівні громад. На рівні районів будуть створені сервісні служби, сервісні центри, які будуть надати ветеранам послуги, у тому числі в електронному форматі", — розповіла Лапутіна.

Вона проінформувала, що Міністерство у справах ветеранів підписало меморандум з асоціацією Центрів надання адміністративних послуг. Мета такої взаємодії — створення "ветеранського вікна" у кожному ЦНАП з відповідними послугами. Окрім того, за словами міністерки, сервісні центри координуватимуть роботу помічників ветеранів.

Посадовиця завірила, що проєкт запустять восени цього року у чотирьох областях. Вона пояснила, що потрібен час на підготовку штату помічників.

"Тобто цих людей 400. Їх потрібно відібрати, їх потрібно підготувати, навчити, як працювати. І пріоритетом є те, що вони будуть саме з-поміж ветеранів або членів родин, тому що це люди, які будуть працювати за принципом "рівний рівному". Тобто вони знатимуть проблеми ветеранів. Але треба їм трошки додати навичок і комунікаційних, і інформаційних, тобто щоб повністю володіти нормативно-правовою базою, переліком послуг і так далі", — сказала Лапутіна.

За даними Міністерства у справах ветеранів, кількість дотичних до ветеранської політики українців складає приблизно 10% населення, тобто йдеться про приблизно 4 млн осіб.

"Це безпосередньо комбатанти або учасники бойових дій, які отримали бойовий досвід, відстоюючи нашу незалежність, територіальну цілісність і суверенітет у боях. Це і, звісно, люди, які були поранені і їм встановлено інвалідність внаслідок війни, а також це члени родин загиблих наших воїнів і героїв. І, звісно, це взагалі члени всіх родин тих людей, які захищали на фронті Україну", — пояснила Лапутіна.

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