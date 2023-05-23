Б'ють на 500 км: у Німеччині пропонують передати Україні далекобійні ракети Taurus, — ЗМІ

За словами голови ХДС Родеріха Кізеветтера, у Німеччині небагато таких ракет, проте буде раціональніше, щоб їх використали проти російських окупантів ЗСУ.

Німеччина має передати Україні далекобійні ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів. Про це заявив представник німецької ХДС та полковник у відставці Родеріх Кізеветтер, пише RND.

"Партнери України тепер мають піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використовувати у загальновійськових боях і що допустимо з міжнародного права", — заявив політик.

Він упевнений, що більше не повинно бути жодних так званих червоних ліній. Так Україна має отримати всі ті озброєння, які використовує НАТО.

Кізеветтер сказав, що в Німеччині небагато таких ракет, проте буде раціональніше, щоб їх використали проти російських окупантів ЗСУ. Він зазначив, що Берлін замовив близько 600 ракет Taurus, однак у робочому стані лише 150.

Як розповів журналістам ракетний експерт з Університету Осло Фабіан Гоффманн, РФ не має коштів для того, щоб перехоплювати крилаті ракети типу Storm Shadows, які Україна вже отримала від Німеччини. Щоправда, щоби змінити хід війни, Україні потрібно багато таких ракет.

За його словами, Україні потрібний великий ракетний альянс, щоб отримати перевагу над росіянами на полі бою. Експерт вважає, що ракети Taurus можна інтегрувати для використання радянськими винищувачами. У бойовий стан такі ракети можна привести за місяць чи два.

"Ми побачили, наскільки важливою є далекобійна точна зброя в сучасній війні. Це те, без чого Україні не обійтися в середньостроковій перспективі", — зазначив Гоффманн.

Що таке ракети Taurus

Авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей. Є конкурентом крилатої ракети Storm Shadow спільної англо-французької розробки.

Нагадаємо, що експерт розповів про прогнозоване зростання "мінусових" польотів ЗС РФ. Ворожі літаки наштовхуватимуться на дедалі щільнішу систему протиповітряної оборони України, вважає військовий експерт Роман Світан.

Також у США вказали на "підводне каміння" передачі F-16 Україні. Міністр ВПС США Френк Кендалл, спілкуючись із журналістами, уточнив, що пройде ще кілька місяців перед тим, як Пентагон ухвалить остаточне рішення про передачу винищувачів ЗСУ та розпочне їх транспортування в Україну.