"Заважає закуповувати зброю": створене Путіним "міні-НАТО" розвалюється, — ЗМІ

За даними журналістів, вірменський прем'єр Нікол Пашинян дистанціюється від Кремля, відмовившись проводити навчання військ ОДКБ у Вірменії у 2023 році під керівництвом Москви. За словами вірменського лідера, інші країни пропонували закуповувати зброю та військову техніку, але статус учасника ОДКБ цьому перешкодив.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван може вийти з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку очолює Москва. На тлі дедалі більшого дистанціювання вірменського лідера від Кремля. Про це повідомляє Newsweek.

Військовий альянс ОДКБ, що складається із шести країн, називають зменшеною версією НАТО. Нещодавні ж ремарки Пашиняна щодо майбутнього цього блоку позначили суспільне невдоволення стосовно російського президента Володимира Путіна.

Вірменія та РФ тривалий час залишалися союзниками. Пояснюючи напруженість, що виникла між країнами останнім часом, Пашинян послався на відсутність підтримки з боку Путіна в конфлікті з сусіднім Азербайджаном, що триває.

Після війни, яка тривала кілька тижнів у 2020 році, у 2021 році Вірменія звинуватила Азербайджан у перекиданні військ на її територію та безуспішно вимагала засудження цього кроку з боку ОДКБ.

Путін ризикує втратити давнього союзника

За словами Пашиняна, він не відкидає юридичного виходу Вірменії з ОДКБ або призупинення участі в організації.

Цього тижня у Москві має відбутися зустріч Пашиняна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, яку організує Путін. Пашинян у понеділок дав зрозуміти, що, щонайменше, одне питання між країнами може бути закрите: Вірменія може визнати Нагірний Карабах як частину Азербайджану при виконанні азербайджанської сторони низки умов.

У листопаді вірменський прем'єр, судячи з усього, не захотів бути зображеним з Путіним на колективному фото представників ОДКБ, а до цього Пашинян відмовився підписати декларацію ОДКБ.

Новою ознакою того, що Пашинян дистанціюється від РФ, стала відмова приймати військові навчання військ ОДКБ на території Вірменії, які заплановані на 2023 рік і якими має керувати Москва.

Пашинян не вперше натякає на вихід Вірменії із ОДКБ. У березні він сказав, що не його країна виходить не з цього союзу, а швидше ОДКБ виходить із Вірменії.

У своїй нещодавній заяві Пашинян зазначив, що участь у ОДКБ може зашкодити.

"Якщо з'ясується, що ОДКБ пішла з Вірменії, статус учасника організації, який нічого не дає, заважатиме Вірменії в обговоренні питань безпеки", — заявив Пашинян в інтерв'ю журналістам.

"Думаєте, інші країни не пропонували нам закуповувати озброєння та військову техніку? — додав він. — Звичайно, така можливість була, проте участь у ОДКБ завадила Вірменії їй скористатися".

Кремлівський прес-секретар Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що Росія продовжить діалог з Вірменією і що організація, яка демонструвала ефективність у різних ситуаціях, має потенціал до розвитку.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли про те, що Вірменія може брати участь у навчаннях країн НАТО, проте Пашинян цю інформацію не підтвердив.

Також повідомлялося, що у Вірменії намагалися викрасти сина прем'єр-міністра Пашиняна. За даними ЗМІ, це сталося біля його будинку. Ашот Пашинян зазнав травми ноги.