"Основа для миру": мирний план Африки не передбачає виведення військ РФ з України, — ЗМІ

Лідер ПАР Сиріл Рамафоса переконаний, що основою для тривалого миру має стати саме план Африки. Його представлять на початку червня під час офіційного візиту до України.

Лідери одразу шести африканських країн хочуть ініціювати мирні переговори України з Російською Федерацією, проте в них можуть не бути умови щодо виведення окупантів з території України. Про це йдеться у заяві адміністрації президента ПАР Сиріла Рамафоси, повідомляє Reuters 22 травня.

За його словами, "мирні переговори" мають відбутися навіть у тому випадку, якщо війська Російської Федерації залишаться на зайнятих позиціях і продовжать утримувати окуповані території.

"По-перше, йдеться про припинення бойових дій. По-друге, це є основою для тривалого миру", — сказав прессекретар Рамафоси Вінсент Магвенья.

Ця тема просуватиметься шістьма лідерами африканських краін, які вже на початку червня мають відвідати територію України з офіційним візитом.

Мирні переговори між Україною та РФ: що відомо

15 травня у Польщі виключили переговори з РФ до наступу ЗСУ. В Офісі міжнародної політики президента Анджея Дуди переконані, що якщо Володимир Путін здобуде перемогу в Україні, то це буде лише початком. Росія не зупиниться і розпочне у майбутньому бойові дії проти інших держав. Тому потрібно робити все для того, щоб допомогти ЗСУ побороти російську агресію.

Подібну думку висловив 9 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він вважає, що нині жодна сторона не готова домовлятися, оскільки кожна впевнена у своїй перемозі. За його словами, до мирних ініціатив ще довго і невідомо, коли вони почнуться.

А ось 8 травня повідомлялося, що в США прогнозують реальні переговори між Україною та РФ до кінця 2023 року. Колишній голова Держдепу Генрі Кіссінджер переконаний, що це стане можливим завдяки зусиллям Китаю.