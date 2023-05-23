Переозброєння Китая: армія закуповує додаткові винищувачі J-16

Винищувачі J-16 побудовані на базі Су-29. Вони надійшли на озброєння військовим, які регулярно літають над Тайванем.

Командування Східного театру дій Китайської народно-визвольної армії (НВАК) отримали партію винищувачів J-16. Про це 22 травня повідомило китайське державне англомовне видання Global Times.

Бойові літаки отримали льотчики, які виконують патрулювання навколо Тайваню. У виданні зазначають, що бригада ВПС вже провела навчання на нових літаках ще 19 травня. Кілька винищувачів здійнялися в небо в провінції Цзянсу на півночі КНР.

"Новий літак J-16 має кращу аеродинамічну конфігурацію та кращі характеристики керування [порівняно з попередніми літаками]", — сказав Чжан Чженчен, заступник начальника штабу бригади, яка отримали винищувачі.

У виданні зазначають, що, ймовірно, військові пересіли на J-16 зі старих літаків J-7 або J-8. Для бригади це "величезний крок" у плані бойових можливостей. На думку неназваних експертів, J-16 є літаком 4,5 покоління, який за своїми можливостями поступається лише стелс-винищувачу J-20.

Також введення в експлуатацію J-16 фіксується Тайванем. Острів у своїх звітах часто фіксує літаки саме цього типу в зоні розпізнавання ППО. Це може свідчити про "пристойну кількість" J-16 на озброєнні Командування Східного театру, вважають журналісти.

Зазначимо, J-16 — це фактично глибока модернізація літака Shenyang J-11, а по суті Су-27.

Нагадаємо, 22 травня супутники виявили китайський надзвуковий БПЛА WZ-8, який відстежує тайванські дії.

19 травня ЗМІ писали, що Штати планують екстрено надіслати в Тайвань ПЗРК Stinger і ПТРК Javelin. Озброєння надане безплатно.