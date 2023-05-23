"Несмішна історія": у ССО показали підсумки успішної операції на лівому березі Дніпра (відео)

Воїни морського центру сил спецпризначення успішно провели операцію з коригування артилерії, проте потрапили під нещадний обстріл окупантів.

Українські захисники Сил спеціальних операцій розповіли про успішну операцію на лівобережжі у Херсонській області. Про це у вівторок, 23 травня, повідомляє офіційний Telegram-канал сил ССО ЗСУ.

У ССО розповіли, що група воїнів морського центру сил спецпризначення висадилася в районі лівого берега Дніпра для виконання бойового завдання з наведення та коригування артилерії.

Бійці зазначають, що завдяки злагодженій роботі їм вдалося завдати ворогові втрат, проте під час виконання бойового завдання українські захисники потрапили під обстріл окупантів.

"Ворог, намагаючись вирахувати нашу групу, почав обстріл, не шкодуючи боєприпасів став просто "розбирати" узбережжя. Тоді ж уламками ворожих снарядів і побило один з бойових човнів. Постраждалого вирішили не кидати і взяли на буксир під час відходу" — повідомляють у ССО.

Бійці ССО опублікували відеоролик, на якому буксують пошкоджений човен, при цьому один з захисників танцює, стоячи на ньому. Також у пресслужбі запевнили, що на відео "можна побачити фінал роботи наших "морських" відчайдушних хлопців", які, попри все, виконали поставлене завдання.

"Веселе відео, правда? Але передісторія його аж ніяк не смішна. Після цієї операції човен, звичайно, полагодять, а ось російських окупантів — вже ні", — підсумували в Силах спецоперацій ЗСУ.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що українські захисники щодня працюють над деокупацією лівого берега Херсонської області.

Також, раніше Фокус писав про те, що окупанти на Херсонщині посилили контррозвідувальні заходи. Зокрема, почастішали перевірки цивільних осіб, під час яких місцевим мешканцям пропонують вступити на службу до ЗС РФ.