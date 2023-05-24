Бійці 93-го ОМБр "Холодний яр" знищили ударний вертоліт ЗС РФ КА-52 "Алігатор"

Українські захисники виявили два ударні вертольоти ЗС РФ, які низько летять над землею. За цілями були запущені дві ракети зі Stinger та "Голки", одна з яких точно потрапила в ціль.

Минулої доби бійці 93-ї бригади Холодний Яр знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт КА-52 "Алігатор". Про це 24 травня повідомляє офіційна пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

За інформацією представників групи українських захисників, на північному заході Бахмута бійці "Холодного Яру" виявили два ударні вертольоти ЗС РФ, які низько летіли від землі на відстані до 4 кілометрів.

"По цілях випустили дві ракети зі Stinger та "Голки". Одна з ракет потрапила у ворожий гелікоптер", — зазначено в повідомленні.

Також пресслужба повідомляє, що вартість збитого вертольота ЗС РФ становить близько 16 мільйонів доларів.

Наприкінці січня українські військовослужбовці збили 3 російські вертольоти Ка-52 "Алігатор", які виконували завдання в районі Волновахи у Донецькій області.

Нагадаємо, 22 травня бійці 24 механізована бригада імені короля Данила знищила гелікоптер Мі-24, застосувавши ПЗРК "Голка". Російський вертоліт упав поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Також нагадаємо, 5 квітня українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52 на східному фронті. Ка-52 збили переносним ЗРК Piorun польського виробництва якраз у той момент, коли президент Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Варшаві.