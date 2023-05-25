Мобілізація в Україні: хто з військових може припинити службу у ЗСУ

Солдат має підтвердити право закінчення військової служби — зібрати пакет документів. Усі папери прикріплюються до рапорту та подаються командиру підрозділу.

В Україні триває загальна мобілізація через розв'язану Росією велику війну, але частина солдат має право звільнитися з військової служби. Про це сказала спеціаліст Смілянського місцевого центру з надання безплатної правової допомоги Наталія Мамонова.

Стаття 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" визначає такі підстави для звільнення зі служби:

за віком — військовий досяг граничного віку перебування на службі;

за станом здоров'я – військово-лікарська комісія видала висновок про непридатність до служби у ЗСУ;

позбавлення військового звання або обмеження волі — солдата засудили за злочин, обвинувальний вирок набув чинності;

за сімейними обставинами. Ця категорія має широке охоплення: необхідність виховання дитини з інвалідністю, серйозні хвороби у родичів, вагітність або перебування у відпустці для догляду за дитиною, якщо дитині потрібен догляд згідно з медичним висновком.

Право закінчення військової служби треба підтвердити документально — принести свідоцтва про народження дітей, посвідчення багатодітної сім'ї, документи, що підтверджують інвалідність дитини, медичні довідки про стан здоров'я хворих членів сім'ї, рішення суду про визнання військовослужбовця недієздатним та інші.

Перераховані вище документи прикріплюються до рапорту військовослужбовця, який подається командиру підрозділу, пояснила Мамонова.

Споріднені зв'язки мають бути підтверджені документально, цивільний шлюб не враховується, уклала фахівець.

Фокус уже писав, хто підлягає першочерговому набору до лав ЗСУ. Насамперед це стосується військовозобов'язаних, які придатні та обмежено придатні до служби за станом здоров'я.

Крім того, "білий" квиток може не звільнити від мобілізації. Категорія "Д" або повна непридатність присвоюється у разі тяжких хвороб.

Британські розвідники у звіті за 24 травня встановили, що примусова мобілізація погіршила дисципліну в рядах окупаційних військ. З січня до травня військові суди розглянули понад тисячу справ про втечу з бойових позицій.