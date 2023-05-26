Масований обстріл України: сили ППО знищили понад 30 цілей ЗС РФ (фото)

Армія Росії випустила 10 крилатих ракет із району Каспійського моря. Ударні дрони та кілька ракет С-300/С-400 попали по Харківській та Дніпропетровській областях, уточнило командування Повітряних сил ЗСУ.

Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 10 крилатих ракет Х-101/Х-555, які запускала армія Росії. Про це повідомило вранці 26 травня командування Повітряних сил ЗСУ.

Чергова нічна атака окупантів розпочалася 25 травня о 22.00 і тривала до 5.00 26 травня. Ворог змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури, вказали військові.

ЗСУ зафіксували пуски таких ракет та ударних дронів:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 літаками Ту-95МС із району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із району Токмака Запорізької області;

31 іранський ударний дрон "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Повітряні Сили у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь" знищили такі цілі:

10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

23 ударних дрони "Shahed-136/131";

2 дрони оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Відзначено попадання ударних БПЛА та кількох зенітних керованих ракет С-300/С-400 у Харківській та Дніпропетровській областях. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Нагадаємо, що в ніч на 26 травня ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву крилатими ракетами. Частини збитих снарядів упали в Оболонському та Шевченківському районах міста.

За даними Генштабу ЗСУ, Дніпровська зенітна ракетна бригада нещодавно знищила ракету Х-101. Це була сота ворожа ціль для українських військових.