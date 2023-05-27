Українській удар Excalibur знищив російську гармату Д-20 (відео)

Російська артилерія знаходилась на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Українські військові знищили російську артилерію влучним пострілом снарядом М982 Excalibur. Про це 27 травня повідомили аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Артилерія збройних сил знищила ворожу гармату Д-20 на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Зазначається, що удар завдавали високоточним боєприпасом М982 Excalibur, які Україна отримувала від Сполучених Штатів та Канади.

Д-20 — це 152 мм причіпна гармата, яка була розроблена ще у 1947 році. Її ефективна дальність стрільби складає 17 410 метрів, а максимальна 24 000 м, якщо вести стрільбу активно-реактивними снарядами.

M982 Excalibur — це шведсько-американський 155-мм боєприпас, який перетворює звичайну артилерію на майже снайперську гвинтівку. Дальність польоту у снаряду складає 40 км, проте останні випробування показували можливість уражати ціль на 70 км і навіть на 110 км. Нові модифікації боєприпасів мають захист від російських засобів РЕБ. Пентагон підписав контракт на виробництво в березні 2023 року.

Нагадаємо, 10 березня українська артилерія знищила російську ЗРК "Оса-АКМ" високоточним ударом Excalibur.

25 лютого Фокус повідомляв, що українські артилеристи знищили російську вантажівку "Ведмідь" разом з боєприпасами.