Влучення 100%: ракети Storm Shadow уразили всі цілі, – Резніков (відео)

Надані Великобританією далекобійні снаряди високо оцінили українські пілоти. А голова британського Міноборони Бен Воллес отримав подарунок — червону стрічку-фіксатор перед пуском ракети.

Британські далекобійні ракети Storm Shadow, надані ЗСУ, показали 100%-й результат на фронті. Про це заявив 28 травня міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі єдиного телемарафону.

За його даними, з усієї кількості пусків зазначених ракет, усі 100% точно уразили цілі, які визначив Генштаб ЗСУ.

"100 на 100 — абсолютно результативні. Коли міністр оборони Великобританії Бен Воллес приїжджав до нас минулого тижня перед "Рамштайном", я йому представив двох пілотів, які застосовували ці ракети", — розповів міністр.

Ракети Storm Shadow мали розширити потенціал ЗСУ напередодні контрнаступу

Воллес подарували червону стрічку — фіксатор перед пуском ракети Storm Shadow, продовжив Резніков.

Військово-політичне керівництво України, за його словами, веде переговори з усіма країнами, які мають на озброєнні далекобійні ракети. До зими також треба зміцнити протиповітряну оборону України.

Резніков переконаний у необхідності захистити всі великі міста України — не лише Київ, а й Харків, Дніпро, Одесу, Львів та Запоріжжя.

"Треба розширювати карту, щоб все українське небо було безпечним. Йдеться не про якусь систему, а про кількість систем, які будуть забезпечені ракетами", — сказав глава Міноборони.

Нагадаємо, що Воллес 18 травня підтверджував успішне застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow.

Про передачу Україні крилатих ракет Storm Shadow стало відомо 11 травня. Боєприпаси мали розширити потенціал ЗСУ напередодні очікуваного контрнаступу.

Москва загрожувала заходами у відповідь на фронті від російських окупантів, але не уточнила, яку зброю протиставлять британським ракетам.