Обстріл Києва та області: у Нацполіції показали наслідки падіння уламків ракет і дронів Shahed (фото)
Через атаку було пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури у кількох районах. Сили ППО України працювали ефективно – знищено практично всі цілі, заявив голова Нацполіції регіону Андрій Нєбитов.
Російська армія завдала масованого удару по Київській області крилатими ракетами та безпілотниками. Про це повідомив у Telegram вранці 29 травня начальник управління Нацполіції регіону Андрій Нєбитов.
Сили протиповітряної оборони України, за його даними, спрацювали ефективно — практично всі цілі ворожі знищені. Через атаку ЗС РФ було пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає, додав Нєбитов.
"Поліція Київщини продовжує встановлення місць падіння уламків ворожих повітряних об'єктів та фіксує наслідки нічної атаки. Дякую силам ППО за ефективну роботу", — зазначив він.
Нєбитов додав, що з 0:31 до 5:00 на Київщині лунала повітряна тривога.
Вранці 29 травня загарбники також завдали удару по Києву іранськими дронами "Shahed" та ракетами Х-101/555. Це стало 15 атакою на столицю з початку травня.
Голова Київської МВА Сергій Попко стверджував, що сили ППО знищили понад 40 цілей ворога, Київ унаслідок ударів не постраждав. У Святошинському районі уламки впали на нежитлову будівлю, поранених нема.
Вночі 29 травня на удари безпілотників Shahed зазнала й Одеса. Уламки дронів влучили в портову інфраструктуру, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Фокус писав про атаку ЗС РФ 26 травня по Дніпру — снаряди влучили в будівлю поліклініки та ветеринарної клініки. Через атаку загинули четверо людей.