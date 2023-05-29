ЗС РФ завдали нового удару по Києву: уламки ракет впали на дороги (фото)

За словами мера міста Віталія Кличка, внаслідок масованої атаки поранення отримав цивільний, якого оперативно госпіталізували. Уламки ракет впали на проїжджі частини в Оболонському та Подільському районах Києва.

Російська армія вдень 29 травня завдала масованого удару по Києву, вибухи чули у різних районах столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Вибухи у місті. У центральних районах. Залишайтесь в укриттях", — зазначив мер.

Київська міська військова адміністрація повідомляє про активну роботу ППО у столиці.

"Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не залишайте укриттів", — закликав Кличко.

В Оболонському районі, за даними мера, уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять загоряння.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок роботи ППО по ворожих цілях уламки ракет упали й в Подільському районі. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

"У перекриттях до відбою повітряної тривоги", — порадили чиновники киянам.

Пізніше Кличко додав, що одна людина постраждала внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Києву. За його словами, цивільний зазнав поранень у Подільському районі столиці.

Нагадаємо, що вночі 29 травня російські військові також завдали масованого удару по Києву та області. Окупанти застосували іранські дрони "Shahed" та ракети Х-101/555.

А в ніч на 28 травня ЗС РФ "вітали" столицю з днем Києва — по місту випустили приблизно 40 безпілотників, максимальну кількість з початку повномасштабного вторгнення.