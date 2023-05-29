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"Ціль знищено": у ЗСУ показали кадри знищення російських ракет силами ППО (відео)

Фото: Скрин видео

На відеоролику виразно видно момент ураження ворожої повітряної цілі, уламки якої почали падати на землю.

У мережі показали кадри знищення повітряної цілі росіян українською ППО. Відео опублікував український військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан сьогодні, 29 травня.

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Полковник ЗСУ Анатолій Штефан не уточнив, коли саме було знято відеоролик. Не виключено, що на кадрах зафіксовано момент роботи сил ППО минулої ночі, коли ЗС РФ випустили в напрямку українських міст десятки крилатих ракет і дронів-камікадзе.

"Відео бойової та вдалої роботи воїнів ППО, знищення повітряної цілі противника. Слава Україні та її воїнам", — зазначив він.

Нагадаємо, вдень 29 травня ЗС РФ здійснила новий ракетний удар по Україні. У Повітряних силах зазначили, що противник застосував балістичне озброєння.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, Росія здійснила черговий напад через 6 годин після нічної атаки на столицю. Міська військова адміністрація заявляє, що сили ППО знищили всі цілі.

Нагадаємо, що 29 травня вибухи чули в різних районах столиці. Екстрені служби їздили на виклик у центр. В Оболонському районі уламки ракети падали на проїжджу частину.

Уранці 29 травня загарбники також вдарили по Києву іранськими дронами "Shahed" і ракетами Х-101/555.