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Вибухи в Мелітополі: дим йшов з боку бази ЗС РФ на заводі "Автокольорлит", — мер

Фото: Скриншот | У Мелітополі пролунав вибух

За словами градоначальника Івана Федорова, на території підприємства розташована велика військова база російських військових.

На заводі "Автокольорлит" у Мелітополі прогримів вибух, про це заявив мер міста Іван Федоров сьогодні, 30 травня.

За словами українського політика, на території заводу розташована велика військова база Росії.

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"Мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя… Окупанти одразу ж прозвітували про "роботу ППО", проте дим піднімається від землі до неба", – написав він.

Інформацію поки що не підтверджує та і не спростовує ні український Генштаб, ні російська сторона.

5 травня Федоров заявив, що російські загарбники панікують. Вони масово біжать із Мелітополя до Криму.

Нагадаємо, про панічні настрої російських армійців Іван Федоров повідомляв ще 28 квітня. Тоді у місті ліквідували одного з колаборантів.

Також 28 квітня мелітопольський мер розповів, що окупанти почали відбирати у місцевих рибалок човни. Чиновник жартував, що росіяни вирішили "плисти" від контрнаступу ЗСУ.