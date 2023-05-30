Вибухи в Мелітополі: дим йшов з боку бази ЗС РФ на заводі "Автокольорлит", — мер

За словами градоначальника Івана Федорова, на території підприємства розташована велика військова база російських військових.

На заводі "Автокольорлит" у Мелітополі прогримів вибух, про це заявив мер міста Іван Федоров сьогодні, 30 травня.

За словами українського політика, на території заводу розташована велика військова база Росії.

"Мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя… Окупанти одразу ж прозвітували про "роботу ППО", проте дим піднімається від землі до неба", – написав він.

Інформацію поки що не підтверджує та і не спростовує ні український Генштаб, ні російська сторона.

5 травня Федоров заявив, що російські загарбники панікують. Вони масово біжать із Мелітополя до Криму.

Нагадаємо, про панічні настрої російських армійців Іван Федоров повідомляв ще 28 квітня. Тоді у місті ліквідували одного з колаборантів.

Також 28 квітня мелітопольський мер розповів, що окупанти почали відбирати у місцевих рибалок човни. Чиновник жартував, що росіяни вирішили "плисти" від контрнаступу ЗСУ.