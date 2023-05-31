Вимога сьогоднішнього дня: у ВМС України заявили про створення Корпусу морської піхоти

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що особовий склад морських піхотинців буде збільшено за рахунок створення нових бригад та інших підрозділів – артилерійських, забезпечення та підтримки.

Збройні сили України потребують створення потужного підрозділу морських піхотинців з метою звільнення окупованих територій уздовж узбережжя, річок, лиманів, заток та морських кордонів. Серед основних завдань Корпусу морської піхоти будуть захоплення ворожих плацдармів, а також охорона морських баз та портів. Про це заявив 31 травня командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в ефірі телемарафону.

"Ми — морська держава, у нас дуже протяжна берегова смуга — понад 2700 кілометрів, з них 1700 кілометрів морського кордону. Усе наше узбережжя — разом із річками, лиманами, затоками, портами, потребує захисту", — зазначив воєначальник.

За його словами, ситуація, що склалася, вимагає негайно сформувати потужний організм з повноцінною системою управління, який буде оснащений озброєнням і технікою. Цей підрозділ виконуватиме бойові завдання як самостійно, і у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Створення Корпусу морпіхів ще обумовлено тим, що, наприклад, до захоплення плацдарму має бути проведена складна десантна операція. І оскільки після його захоплення подальше просування вперед вимагатиме певної самостійності управління та ухвалення рішень, тому і потрібен такий корпус.

Неїжпапа також додав, що Корпус буде озброєний плаваючою бронетехнікою, а засобами доставлення цієї техніки послужать кораблі ВМС ЗС України. Крім того, особовий склад Морської піхоти буде збільшений за рахунок створення нових підрозділів — артилерійських, забезпечення та підтримки.

"Усі ці плани реалізуються вже зараз, ми не маємо часу чекати завершення війни", — підкреслив віцеадмірал.

Нагадаємо, Військово-морські сили отримали на озброєння малий броньований артилерійський катер (МБАК) "Буча". Як повідомили 26 травня в АрміяInform, катер оснащений двома 30-мм гарматами, автоматичним гранатометом та ПТРК "Бар'єр".

У лютому командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що українським захисникам належить звільнити в Чорному морі 70 000 кв. кілометрів загальноекономічної зони.