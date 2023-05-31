Для українських військових спростили процедуру відправки за кордон на лікування: що змінилося

Раніше для цього необхідним було рішення консиліуму військово-медичної установи, а тепер це рішення приймає медустанова, де захисник лікується.

Українські військові зможуть вирушити на лікування за кордон за спрощеною процедурою. Про це йдеться у постанові уряду.

Кабмін вирішив суттєво скоротити бюрократичні процедури, які були потрібні для відправлення захисників та захисниць України на лікування за кордон.

Згідно з документом, для лікування за кордоном тепер знадобиться:

згода військового або його законного представника на лікування за кордоном зі згодою на обробку персональних даних;

згода на обробку та передачу персональних даних установам охорони здоров'я іноземних держав;

витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення лікування за кордон.

Зміни, які запроваджує уряд, стосуються висновку про необхідність лікування за кордоном. Якщо раніше для цього необхідно було рішення консиліуму військово-медичної установи, то тепер відповідний висновок самостійно формує медустанова, де захисник перебуває на лікуванні.

Пізніше його підписує керівник установи та лікар.

30 травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про доплати та відпустки для військовослужбовців. Тепер цим питанням займатиметься уряд.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що доплати у 30 тисяч позбавляють солдатів мотивації воювати. Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що далеко не кожен в армії перебуває на передовій. Але після того, як вони унормували систему оплати, у підрозділах з'явилося більше мотивації не сидіти у тилу.

На початку травня найвище військове командування України попросило Верховну Раду відкласти розгляд законопроекту №8312 про повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень. Законопроєкт про повернення виплат не враховує особливостей проходження служби у різних регіонах та складності бойових завдань.