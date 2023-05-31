Невідомий безпілотник атакував Балашиху у Підмосков'ї, – соцмережі (відео)

Безпілотник міг бути у повітрі на території Московської області близько 20:30 31 травня.

Невідомий безпілотник атакував Балашиху у Підмосков'ї. У Telegram-каналі "Оперативний Інформ" 31 травня опублікували відповідне відео.

Атака відбулася ввечері. За даними джерела, безпілотник був у повітрі на території Московської області близько 20:30.

Атака безпілотників та робота ППО у Подмосков'ї

Наприкінці травня мешканці столичного регіону Росії частіше почали скаржитися на появу невідомих летальних апаратів. Вранці 30 травня очевидці повідомляли про звуки вибухів у Підмосков'ї та роботу ППО. Їх було чути у багатьох населених пунктах, зокрема в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи, а також у столиці Росії Москві. За даними росЗМІ, силам ППО ЗС РФ вдалося збити близько 10 дронів. За словами мера Москви Сергія Собяніна, ніхто серйозно не постраждав.

За даними близьких до Кремля осіб, у день обстрілу Володимира Путіна підняла рано-вранці служба безпеки через повітряну загрозу. Журналісти вважають, що він міг перебувати в "Ново-Огарьово". Російське видання The Moscow Times поспілкувалося з одним із мешканців Рубльовки, який проживає по сусідству з резиденцією Путіна, розповів представникам ЗМІ, що в день атаки прокинувся приблизно о 6-й ранку від звуків вибухів.

Поліції Москви та Московської області вирішили запровадити план "Тайфун", що передбачає збирання особового складу. Міноборони Росії заявляло про атаку на Москву 8 дронів і звинуватило у цьому Київ.

Нагадаємо, 30 травня у Підмосков'ї загорівся склад спиртзаводу. Очевидці розповіли, що чули вибухи. Вони зазначили, що розлився спирт, а вогонь поширився на дві тисячі квадратів. Правоохоронці перекрили шосе через пожежу. Склад належить компанії "Константа-Фарм М", виробнику спиртовмісної фармпродукції.