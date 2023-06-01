"Розуміє, що відбувається": голова Шебекінського округу заявив, що йому зателефонував Путін

За словами чиновника з Бєлгородської області, на територію якої проникли бійці "Русского добровольческого корпуса", президент РФ під час розмови поцікавився, яка потрібна допомога, що було "дуже приємно".

Голова адміністрації Шебекінського міського округу Бєлгородської області Володимир Жданов повідомив, що провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє російський портал Бел.ру.

"Так, мені сьогодні зателефонував головнокомандувач Володимир Володимирович Путін, я йому доповів ситуацію, розповів про наші дії, про наші плани. Він мені подякував, і ми продовжили роботу", — сказав Володимир Жданов.

Жданов також стверджує, що російський президент поцікавився у нього, яка зараз потрібна допомога, що, за словами чиновника, було "дуже приємно".

"Це був діалог... мені ось здалося так, що людина настільки володіє ситуацією, людина розуміє, що відбувається", — заявив голова Шебекінського округу.

Як зазначає російські видання РБК, 1 червня Володимир Путін також нагородив Володимира Жданова орденом "За мужність і самовідданість" на тлі новин про атаки, що почастішали на Бєлгородську область, зокрема на Шебекіно.

Нагадаємо, що 1 червня бійці з легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" повідомили, що ведуть бойові дії в районі населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області РФ.

При цьому мешканка Шебекіно Бєлгородської області записала відеозвернення, в якому розповіла, що на місто нібито йде наступ Збройних сил України. Натомість російських військових дуже мало.

Зі свого боку Міністерство оборони Росії прозвітувало про припинення "терористичного акту", який нібито Україна намагалася вчинити у місті Шебекіно Бєлгородської області. При цьому у відомстві стверджують, що порушень державного кордону не допущено.