"Залізні кулаки": танкісти 66 бригади показали ефектне відео тренувань на полігоні

Екіпажі важкої техніки ЗСУ щодня готуються у навчальних центрах та полігонах, де умови максимально наближені до бойових.

Танкісти 66-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України вдосконалюють вправність напередодні наступу. Відповідне відео 2 червня опублікували у Facebook підрозділу.

Екіпажі бойових машин відпрацьовують рух через доволі непрохідну місцевість у лісі. Згодом важка техніка виїжджає на вихідний рубіж та відкриває вогонь.

"Наші залізні кулаки вдосконалюють свої навички та вміння. Траки — сила!", – йдеться у дописі.

Танкісти ЗСУ у війни проти Росії

Танкісти Збройних сил України відіграють важливе значення у протидії ворожим підрозділам. Екіпажі бойові машини зі складу 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького у травні у ближньому бою "вибили" окупантів, які засіли в укріплених бліндажах і окопах. На відео можна побачити, що українські воїни успішно використовують важку техніку, коли підходять до позицій російських загарбників. Згодом піхотинці беруть участь у ближньому бою та "викурюють" загарбників.

Також наприкінці квітня українські танкісти показали, як "відмінусували" окупантів. Бійці 28-ї ОМБр за допомогою коригувальників знищили опорний пункт росіян разом з особовим складом.

У 3-й ОШБр 17 квітня показали кадри роботи танків по ЗС РФ під Бахмутом, який понад десять місяців залишається найгарячішою точкою російсько-української війни. Екіпажі бронетехніки провели стрільбу по відповідних цілях у лісосмузі та на пагорбах. Вогонь українські захисники вели з далекої відстані. Українські військові рішуче протидіяли намірам росіян захопити місто.

Нагадаємо, 4 квітня бійці 66-ї бригади ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М "Прорив". Кількість втрачених танків для окупантів у війні проти України уже перевалила за десять. Всього в армії окупанта було до 100 Т-90М "Прорив".