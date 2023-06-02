Спецпризначенці ЗСУ вполювали ворожий тягач МТ-ЛБ на Запоріжжі (відео)

Бійці 12-го загону спецпризначення Збройних сил України не дали загарбникам евакуюватися на лінії фронту.

В Запорізькій області українські спецпризначенці ліквідували тягач МТ-ЛБ російських військ. Відео 2 червня опублікував у Telegram український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За допомогою техніки російські загарбники вирішили евакуювати інших окупантів із небезпечної для них ділянки фронту. Згодом завдяки влучанню дрона тягач був знищений. Виконав роботу 12-ий загін спецпризначення Збройних сил України.

Спецпризначенці ЗСУ у війні з Росією

Українські спецпризначенці виконують особливі завдання зі знищення окупантів. Бійцям, які пройшли інтенсивну підготовку, вдається в умовах смертельної загрози максимально ефективно протидіяти ворогу. Зокрема, спецпризначенці СБУ 16 травня показали роботу операторів ударних дронів на передовій. У відомстві наголошують, що це лише частина роботи наших воїнів, скоро буде ще більше знищених загарбників та їхньої техніки.

Також 27 березня українські спецпризначенці за допомогою дрона знищили екіпаж БТР ЗС РФ під час руху. Українські воїни відпрацювали по окупантах за допомогою FPV-дрона. Крім того, біля ворожих позицій було знищено БМП росіян, по військовій техніці вдарив дрон-камікадзе. На відео, опублікованому відомством, видно, як один безпілотник влучає прямо в ціль під час переміщення російської техніки з екіпажем по дорозі. Удар другого БПЛА стався, коли БМП росіян зупинилася.

"Білі вовки" СБУ показали удари по ЗС РФ 23 березня показали ліквідацію важкої бронетехніки росіян. Внаслідок вдалих дій вдалося ліквідувати 14 танків та 4 БМП за 5 днів.

Нагадаємо, бійці ССО ЗСУ також відзначилися у війні з РФ. Захисники 22 травня показали знищений Бахмут. У командуванні ССО запевнили, що спецпризначенці й надалі виконують завдання в місті, яке залишається найгарячішою точкою не тільки на Донеччині, але й на усій лінії фронту.