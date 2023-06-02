Застосували "три сокири": артилеристи ЗСУ знищили два БТР-82 і гаубицю "Мста-Б" ЗС РФ (відео)

Російські окупанти вирішили заховати техніку серед густої рослинності, але розрахунок гармати M777 влучним пострілом ліквідував бойові машини.

Бійці 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова застосували гармату M777 ("три сокири"), ліквідувавши два ворожі БТР-82 та гаубицю 2А65 "Мста-Б". Відео 2 червня опублікували на YouTube-каналі підрозділу.

Техніку російські окупанти вирішили заховати серед густої рослинності. Зробити їм все ж цього не вдалося. Артилеристи підрозділу успішно ліквідували дві одиниці БТР-82 та гаубицю "Мста-Б" завдяки високоточній гарматі американського виробництва.

"Як кажуть самі бійці: "Нам подобається як воно горить, палає!" – йдеться у дописі.

406-та бригада у війні проти РФ

Бійці 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова успішно виконують завдання на різних ділянках фронту. Захисники намагаються якомога більше ліквідувати техніки й особового складу ворога. Наприкінці лютого підрозділ знищив радіолокаційну станцію. Це відбулося в районі села Заводівка Херсонської області. Удару було завдано 22 лютого. Атакували російську РЛС високоточним боєприпасом M982 Excalibur.

Нагадаємо, 1 червня артилеристи ЗСУ показали, як ліквідували "Урал" російських військ. Поблизу лісосмуги російські окупанти вирішили розташувати транспортний засіб, але влучний постріл артилерії ЗСУ знищив вантажівку.

Також 22 травня артилеристи бригади імені Лицарів Зимового Походу ліквідували велику колону окупантів. Щонайменше 10 одиниць техніки ворожих підрозділів тепер прикрашають поля Донеччини. На відео видно, що транспортні засоби російських окупантів рухаються дорогою, але згодом опиняються під вогнем артилерії. Перші з них були знищені прицільним вогнем. Згодом з'явилися ще техніка, але екіпаж вирішив повернути у зворотному напрямку, побачивши попереду знищені автівки. Цього окупантам українські захисники зробити не дозволили.