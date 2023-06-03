На війну без підготовки: поради адвоката для мобілізованих українців без військового досвіду

Кожен мобілізований українець, який не має військового досвіду, має пройти бойову підготовку. Але трапляються випадки, коли етап навчання пропускають і новобранця одразу відправляють на фронт. Фокус запитав адвоката, що в такому разі робити мобілізованому.

На початку року відбулася резонансна історія: 33-річний тернополянин Богдан Покітко загинув на Донбасі через місяць після того, як отримав повістку з військкомату. Як людина без бойового досвіду опинилась на лінії фронту, тернопільські військкоми не змогли відповісти. Тоді ж, наприкінці лютого, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує спрямовувати до зони бойових дій та допускати до виконання бойових завдань людей без бойового досвіду лише після 3 місяців підготовки з відповідної військово-облікової спеціальності. Але на цей час законопроєкт все ще не ухвалено.

Сьогодні діють колишні норми: мінімальна базова загальновійськова підготовка військових без бойового досвіду у навчальних центрах триває місяць. Якщо військовослужбовця призначають на складніші спеціальності, додаткова підготовка може зайняти ще 30-45 днів. Сумарно новобранець може перебувати у навчальних центрах понад два місяці.

Фокус запитав у адвоката Дмитра Матвійчука, що робити солдатові, якщо його відправляють у бій раніше за певний час.

"Мобілізовані громадяни, які не проходили військову службу, повинні пройти навчання перед посиланням на фронт, згідно зі статтею 29 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, ви повинні повідомити про це на телефони гарячої лінії Міністерства оборони", — каже голова адвокатського бюро "Дмитра Матвійчука".

Номери гарячої лінії Міноборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99.

Для того, щоб оперативно розібратися та вжити заходів, мобілізований має повідомити своє ім'я та прізвище, номер військової частини, до якої його направили, а також який саме територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відправив.

"У тому випадку, якщо це не допомогло, потрібно писати рапорт на командира своєї військової частини або командира центру комплектування, щоб відправили на проходження підготовки. Якщо не відправлять — звертатися до військової служби правопорядку, військової прокуратури, Генштабу та Міністерства оборони, керуючись статтею 425 Кримінального кодексу України "Недбале ставлення до військової служби", — розповідає адвокат.

Також, за словами Матвійчука, якщо мобілізованого відправляють на фронт за конкретним фахом, але без відповідної підготовки, то він має право відмовитися від виконання злочинного наказу.

"Приміром, військовий не проходив спеціальної підготовки з роботи з вибухівкою, а йому надійшов наказ замінувати ділянку. Такий наказ вважається злочинним, тому можна відмовитися від його виконання. Далі вже суд вирішуватиме, чи є наявність складу злочину. Якщо зробити все правильно, можна уникнути кримінальної відповідальності. Для цього необхідно офіційно повідомити про неможливість виконання наказу, знайти свідків та подати рапорт", — каже адвокат.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що робити, якщо у військкомат викликали телефоном. За словами експерта, повістки мають вручатися виключно особисто, оскільки військовозобов'язаний має підтвердити факт отримання, підписавшись на ній. Якщо повістка надсилається через SMS або повідомляється про її вручення телефоном, то неможливо скласти акт про відмову від отримання повістки.

Також, 30 травня, Верховна Рада ухвалила закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. На думку адвоката, наступним кроком у рамках мобілізації може бути скасування певних видів відстрочки від служби. Наприклад, людей з інвалідністю 3 категорії чи сумнівних аспірантів, які до повномасштабної війни не навчалися, а згодом швидко подали документи на навчання.