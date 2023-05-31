Мобілізація в Україні: що робити, якщо до військкомату викликали по телефону

Повістка повинна вручатися особисто, щоб військовозобов'язаний міг підтвердити факт отримання, підписавшись у ній.

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В умовах чинного в Україні воєнного стану та загальної мобілізації постає питання про способи вручення повісток. Юрист Костянтин Гритчин дає роз'яснення щодо можливості отримання повістки телефоном або через SMS-повідомлення, пише Telegraf.

За словами Гритчина, в Україні повістки мають вручатися виключно особисто, оскільки військовозобов'язаний має підтвердити факт отримання, підписавшись на ній.

Експерт зазначає, що якщо повістка залишається через SMS-повідомлення або повідомляється про її вручення телефоном, то неможливо скласти акт про відмову від отримання повістки.

"Повістка, залишена у поштовій скриньці, передана телефоном або через родичів, не вважається доставленою у строк і не має юридичної сили. У такому разі відмова від явки за таким порядком не нестиме юридичних наслідків", — пояснює юрист.

Експерт наголошує, що військовозобов'язаний має право не з'являтися у військкомат доти, доки йому не буде вручено повістку відповідним чином.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні набувають чинності більш суворі правила мобілізації, повідомив керівник територіального центру комплектування та соцпідтримки міста Буринь Сергій Павлов.

Крім цього, варто зазначити, що 26 травня президент України, Володимир Зеленський, підписав два закони, які спрямовані на спрощення процедури проходження військовослужбовцями лікарських комісій та отримання медичної документації.