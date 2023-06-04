Рознесли позиції окупантів: танки ЗСУ пішли на штурм у районі Бахмута (відео)

Важка українська бронетехніка на Бахмутському напрямку підійшла впритул до локації, де засіли загарбники, знищивши їхні позиції.

Танки 3-ої окремої штурмової бригади успішно ліквідували позиції російські позиції поблизу Бахмута. Відео опублікували 4 червня в Telegram підрозділу.

Важка українська бронетехніка підійшла впритул до локації, де засіли загарбники. Окупанти організували "озброєну посадку". Згодом розпочалася масштабна атака.

Танки ліквідували осередки росіян, які перебували в густій рослинності. Детальні подробиці бою невідомі.

3-та окрема штурмова бригада ЗСУ у війні з РФ

Підрозділ Збройних сил України, який був сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов", блискуче й ефективно зарекомендував себе в боях із російськими загарбниками. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади 26 травня повідомили подробиці зачистки росіян, які організували позиції в каналі та лісосмузі поблизу Бахмута. Російські загарбники в старих шоломах, імовірно, ще радянського виробництва, швидко намагалися втекти від українських захисників на Донеччині.

Також 14 квітня бійці бригади беруть участь у боях на території Бахмута. На відео українські воїни просуваються по території поміж міських кварталів. Можна побачити, що в місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Також для просування вони використовують бронетехніку.

У лютому 3-тя штурмова бригада ліквідувала склад боєприпасів військ РФ у Бахмуті з трофейної "Мсти-С". Бійці знищили об'єкт із боєприпасами з третього пострілу саме із САУ російського виробницта, яка тепер служить для української армії.

Нагадаємо, 24 травня 30 бригада показала, як штурмує позиції військ РФ. Піхотинці й танкісти Збройних сил України беруть участь у ближньому бою та "викурюють" окупантів, які засіли в укріплених бліндажах і окопах. Загарбники також використовували для укриття підірвані мости, але окупантів такі схованки не рятують. Злагоджені й ефективні дії різних підрозділів дали ефективний результат.