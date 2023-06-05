Українські пілоти вирушили в Британію на навчання, — Шмигаль (відео)

Перші групи льотчиків незабаром почнуть тренуватися на винищувачах, які передадуть союзники на потреби ЗСУ.

Перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Великобританії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 5 червня.

За словами глави уряду, перші групи найближчим часом прибудуть до Великобританії та розпочнуть навчання з управління західними винищувачами, які незабаром будуть відправлені союзниками як допомога для ЗСУ.

Денис Шмигаль також зазначив, що провів зустріч із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі, де їм вдалося обговорити збройову підтримку, відновлення країни, а також інтеграцію до НАТО.

"Дякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні коаліції винищувачів і за готовність вчити наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії", — йдеться у повідомленні.

Українські військові, продовжив прем'єр-міністр, практично перейшли на полі бою на стандарти НАТО, тому на липневому саміті у Вільнюсі Київ хоче почути про своє майбутнє в Альянсі.

А ось британського міністра Денис Шмигаль закликав посилити тиск на Російську Федерацію. Насамперед ідеться про міжнародні санкції, у тому числі на експорт товарів подвійного призначення.

"Вітаємо участь Британії у швидкому відновленні. Зокрема, у відновленні шести мостів у Київській області. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що ФРН може дати Україні винищувачі Eurofighter. ЗСУ потрібно 120 винищувачів, переважно йдеться про F-16, проте німецькі та шведські літаки нам теж потрібні.