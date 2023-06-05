Газета The Washington Post висміяла Путіна в новій карикатурі з конем (фото)

За словами автора ілюстрації Майкла де Аддера, деякі люди були обурені зображенням поваленого на землю коня, проте художник запевнив, що в процесі малювання жодна тварина не постраждала.

У мережі з'явилася карикатура на президента Росії Володимира Путіна, намальована для американської щоденної газети The Washington Post. Зображенням поділився його автор Майкл де Аддер на своїй сторінці у Twitter.

На ілюстрації російський президент намальований лежачим на землі разом із конем. При цьому політик та його кінь прив'язані до багатьох маленьких тракторів з українськими прапорами.

Майкл де Аддер вирішив зобразити Володимира Путіна одягненим у камуфляжні штани, а на його шиї можна розгледіти хрестик.

Сам художник зазначив, що користувачі мережі висловили стурбованість за намальованого коня.

"Деякі люди не згодні з цією карикатурою. Вони вважають, що вона була зображена з натури жорстоко пов'язаного коня. При створенні цієї карикатури жоден кінь не постраждав", — заявив Майкл де Аддер.

Один із коментаторів у Twitter також припустив, що карикатура може бути алюзією на сцену з твору "Мандри Гуллівера".

Карикатура на Путіна нагадала користувачам мережі сцену з "Мандрів Гуллівера"

Ілюстрація до книги "Мандри Гуллівера"

Нагадаємо, що 17 лютого чеський суспільно-політичний журнал Reflex помістив на обкладинку свого останнього випуску президента Російської Федерації Володимира Путіна, одягненого в нацистську форму і позує на тлі Ейфелевої вежі.

Раніше, 15 лютого, ми також повідомляли про підготовку до карнавальної ходи в Німеччині, для якої німці підготували візки з президентом Росії Володимиром Путіним, який цілує чорта, вампіром в образі президента РФ і прокручує світ через м'ясорубку.

Ще ми писали, що у жовтні минулого року українці "привітали" Володимира Путіна із 70-річчям мемами з чорним гумором. Більшість картинок були присвячені смерті іменинника і супроводжувалися прямими натяками на його швидку смерть і місце в пеклі.