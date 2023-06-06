Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині оголошено евакуацію населення, — ОВА (відео)

Мешканців потенційно небезпечних районів просять підготувати документи та подбати про домашніх улюбленців. Загроза затоплення існує для населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. У регіоні розпочалась евакуація з потенційно небезпечних районів. Про це повідомив 6 червня у соцмережах голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через п‘ять годин вода дістане критичного рівня", — заявив він.

Посадовець завірив, що усі служби працюють і закликав місцевих підготуватися до евакуації — зібрати документи й речі першої потреби та чекати на автобуси.

"Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе. Аби убезпечити себе і врятувати своє життя, негайно покиньте небезпечну територію", — сказав Прокудін.

Про підрив греблі Каховської ГЕС також написала пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. Відомство опублікувало інструкції щодо евакуації.

У пості йдеться, що підрозділи Нацполіції та ДСНС регіону були підняті по тривозі для того, щоб оповіщати та евакуювати з можливих зон затоплення цивільне населення. МВС назвало населені пункти на правобережній частині Дніпра, з яких проводиться евакуація: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське та Садове, а також частково місто Херсон — острів Корабел.

Мешканцям, що перебувають у зоні небезпеки, рекомендують:

вимкнути всі електроприлади;

взяти документи й речі першої необхідності;

подбати про близьких і домашніх улюбленців;

виконувати інструкції рятувальників та поліціянтів.

"І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин. Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України", — підкреслила пресслужба міністерства.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський також прокоментував ситуацію у соцмережах.

"Російські війська влаштували черговий теракт, тепер із можливими негативними наслідками техногенного характеру", — заявив він.

Посадовець також доповнив інструкції з евакуації, нагадавши про необхідність піклування про дітей та маломобільних членів родини. Він закликав мешканців потенційно небезпечних територій перекрити газ перед від’їздом.

"Зберігайте спокій та допомагайте один одному. У єднанні наша сила", — написав Соболевський.

Нагадаємо, 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило про підрив Каховської ГЕС. Швидкість та обсяги води пресслужба не вказала.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявляв про те, що внаслідок падіння рівня води у Каховському водосховищі без доступу до питної води можуть залишитись понад 1 млн українців.