ЗС РФ підірвали Каховську ГЕС: 80 населеним пунктам загрожує затоплення, — Шмигаль (відео)

За словами глави уряду, евакуаційні заходи із зони підтоплення вже розпочалися. Крім того, в очікуванні стоять потяги, які вивозитимуть жителів підтоплених територій у безпечний Миколаїв.

Через підрив Каховської ГЕС, який ЗС РФ здійснили вночі 6 червня, під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму офіційному телеграм-каналі у вівторок, 6 червня.

"Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Займаємось евакуацією мешканців районів підтоплення", — написав Шмигаль.

За словами глави українського уряду, зараз людей евакуювали з мікрорайону Острів у Херсоні. Також вже сформовано евакуаційні потяги до Миколаєва.

Крім того, експерти вже почали оцінювати наслідки цієї техногенної катастрофи, спровокованої ЗС РФ, для навколишнього середовища та Запорізької АЕС. Останнє виконати складно, оскільки ЗАЕС перебуває під контролем російських окупантів, які приховують справжній стан справ на об'єкті.

"Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт із боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави", — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, 6 червня в ЗСУ пояснили причину підриву Каховської ГЕС. На думку спікерки Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупанти зрозуміли, що накоїли, тому й самі почали екстрено евакуюватися з небезпечних районів Херсонщини.

В Оперативному командуванні "Південь" уранці 6 червня підтвердили підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції. У пресслужбі не вказали масштабу руйнування. Також не вказали швидкість і обсяг води, ймовірні райони підтоплення.

Згодом голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що почалася евакуація з потенційно небезпечних районів. О 6:45 в Telegram було опубліковано його повідомлення про те, що вода досягне критичного рівня за п'ять годин.