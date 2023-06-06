Окупанти підірвали ряд ставків на Запоріжжі, спровокувавши додаткове підтоплення

Були затоплені траса на Херсон та довколишні поля. На них із ставків викинуло рибу, яку місцеві жителі збирали руками.

У вівторок, 6 червня, російські окупанти не обмежилися руйнуванням Каховської гідроелектростанції. Загарбники підірвали цілу низку приватних ставків на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив військовослужбовець Анатолій "Штірліц" Штефан у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це сталося в Якимівському районі, який тимчасово контролюють ЗС РФ.

Штефан повідомив, що росіяни заповнили ставки в районі селища Переможне та села Аннівка водою до максимального рівня, після чого підірвали низку водойм. Це спричинило додаткове підтоплення території.

Він зазначив, що повністю затоплено трасу на Херсон і довколишні поля з насадженнями. На них зі ставків викинуло рибу, яку місцеві жителі збирали руками.

"Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони", – наголосив Штефан.

Нагадаємо, в соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як будинок, який опинився в зоні затоплення, розвалився і впав у воду. Повідомляється, що кадри знято у Херсоні.

Цього ж дня заступник голови Офісу президента України Олексій Кулеба розповів, що російські загарбники кинули напризволяще людей у затоплених населених пунктах Херсонської області.