ЗСУ могли вперше знищити ворожий розвідувальний комплекс "Пеніцилін": чому це важливо

У Росії повідомили про загибель лейтенанта, що виконував завдання на рідкісній одиниці ворожого озброєння. У ЗМІ звернули увагу, що раніше не було інформації про втрати росіянами "Пеніцилінів", які активно застосовують в Україні.

18 травня під час виконання бойових завдань загинув російський окупант Микола Кузнєцов. Про це повідомила у соцмережах адміністрація Сєровського міського округу РФ.

У пості йдеться, що 23-річний лейтенант закінчив військову академію та з липня 2022 року воював в Україні.

На сторінці "Фреш Нижній Тагіл" додали, що Кузнєцов виконував завдання на звуковому розвідувальному комплексі "Пеніцилін". Згідно з некрологом можна зробити висновок, що на території України був знищений рідкісний російський комплекс.

Журналісти Defense Express звернули увагу, що досі про втрати ЗС РФ цього озброєння не повідомлялося.

"І це насправді не дивно — виробництво комплексу розпочалося у 2020 році, перші зразки потрапили в російське військо лише два роки тому — у 2021 році, і, за даними з відкритих джерел, на озброєнні у РФ перебуває доволі незначна кількість таких систем — і тим цінніше буде той факт, якщо росіяни дійсно втратили одну з таких систем в Україні", — підкреслили у ЗМІ.

Особливості комплексу "Пеніцилін"

Як раніше писав Фокус з посиланням на російські ЗМІ, російські війська активно застосовують "Пеніцилін" з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Зазначалося, що українські захисники полювали на ці комплекси через їхню ефективність на полі бою.

Росіяни стверджували, що 1Б75 "Пеніцилін" корисний у боротьбі з артилерією противника. За його допомогою можна відстежувати траєкторії польоту артилерійських і мінометних боєприпасів, а також снарядів РСЗВ. Він застосовується для встановлення координат вогневих точок.

Особливість цього комплексу полягає у тому, що він не використовує радіохвилі та завдяки цьому залишається непоміченим. У РФ заявляли, що на "Пеніцилін" не діють засоби радіоелектронної боротьби, адже його робота ґрунтується на принципах фіксації звукових і теплових сигналів після пострілу та розриву боєприпасу.

Окрім того, як йшлося у матеріалі, аналіз отриманих комплексом даних та розміщення координат місцеперебування вогневих систем займає приблизно п’ять секунд.

Нагадаємо, 16 травня українські артилеристи знищили ворожу САУ "Акація" разом з екіпажем.

Нещодавно у Центрі управління стратегічних комунікацій повідомили про ліквідацію російської протитанкової установки МТ-12 "Рапіра".