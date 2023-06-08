З яких літаків ЗСУ зможуть використовувати ракети "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow від США

AIM-7 Sparrow використовувалася у багатьох військових конфліктах. Під час війни у В'єтнамі авіація США змогла збити близько 55 літаків із застосуванням 600 ракет AIM-7.

31 травня Пентагон заявив про передачу Києву ракет класу "повітря-повітря" з осколково-фугасною бойовою частиною AIM-7 Sparrow. З матеріалу порталу The Drive випливає, що AIM-7 можуть використовуватися з F-16, які також отримає Україна.

За даними видання, хоча ракету AIM-7 Sparrow важко назвати новою, вона досі перебуває на озброєнні низки країн, зокрема Ізраїлю, який підвішує таке озброєння під свої F-15. Крім того, автори зазначають, що AIM-7 Sparrow разом із RIM-7 Sea Sparrow може також використовуватися для спорядження модернізованих ЗРК радянського зразка.

The Drive також перерахував озброєння, що готується до передачі Києву, для роботи по наземних цілях, яке можна застосовувати з F-16. В списку:

керовані снаряди з лазерним наведенням APKWS (постачалися для відстрілу з пікапів-"технічок");

керовані бомби GBU-53 SDB (заплановані до постачання як компонент системи GLSDB);

керовані авіабомби JDAM-ER (адаптовані для застосування із радянських літаків);

протикорабельні ракети Harpoon (виключно для наземних пускових установок).

Ракети "повітря-повітря" AIM-7: що про них відомо

Зброя має середню дальність дії. Вона використовує головку радіолокації самонаведення.

Розробка цієї ракети розпочалася відразу після завершення Другої світової війни. Перше випробування було проведено у 1948 році. Успішне перехоплення повітряної цілі завдяки AIM-7 Sparrow відбулося лише у грудні 1952 року. На озброєння її було прийнято 1956 року.

Вона використовувалася у багатьох військових конфліктах. Під час війни у В'єтнамі авіація США змогла збити близько 55 літаків із застосуванням 600 ракет AIM-7 Sparrow. У червні 1982 року, під час Ліванської війни, ізраїльські ВПС цими ракетами збили 10 сирійських літаків МіГ-21 та МіГ-23.

У 2000 роках з'явилися досконаліші версії. З'явилася ракета AIM-120 AMRAAM, що дозволило зняти з озброєння Sparrow, але США все ще використовують варіант ракети корабельного базування RIM-7 Sea Sparrow.

Основні характеристики ракети AIM-7 Sparrow

Дальність запуску у передню півсферу: 70 км

Стартова вага: 231,2 кг

Маса бойової частини: 39 кг

Діаметр: 0,203 м

Довжина: 3,66 м

Час роботи двигуна AIM-7E: 2,8 сек.

Розмах крил: 0,81 м

Швидкість 4 махи

Нагадаємо, у новому пакеті США нададуть Україні ЗРК Avenger, ракети Zuni та AIM-7. ЗСУ отримають додаткові артилерійські та протитанкові системи, а також десятки мільйонів набоїв для стрілецької зброї та інші боєприпаси, зокрема для ЗРК Patriot та РСЗВ HIMARS, що дозволить реалізовувати наступальні операції зі звільнення тимчасово окупованих територій.

7 червня ЗМІ розібрали можливі варіанти озброєння для винищувачів F-16, які отримає Україна. F-16 – це більше, ніж західний винищувач. Це універсальна платформа, що має величезний набір ракет, які зможуть знищувати як бронетехніку, так і кораблі.