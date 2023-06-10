Залетіли на "Хамві" до самих окопів: розвідники показали штурм ворожих позицій (відео)

Бійці захопили російську позицію за 9 хвилин. Окупанти відмовились здаватись, тому їх знищили.

Розвідник одного з підрозділів ЗСУ в інтервʼю журналісту Володимиру Золкіну розказав, як їм вдається знищувати позиції й захоплювати в полон окупантів. Відео опубліковано на однойменному YouTube-каналі 10 червня.

На одному з напрямків розвідники 59-ї окремої мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили окупантів під час дуже близького бою. Успішні штурмові дії проводяться не за книжками, як каже військовий. Вони діють без попередньої артилерійської підготовки та їх підвозять на тактичному джипі "Хамві". Військові пригнічують окупантів при підʼїзді з кулемета M2 Browning.

За словами розвідника, за 9 хвилин вони знищили 11 окупантів, бо ті відмовились здаватись в полон. Також військовий додав, що останнім часом на полі битви він зустрічає або "мобілізований робітничий клас": електрики, слюсарі та інші, або зеків. Фахових військових останній раз він бачив на півдні України.

Нагадаємо, 10 червня прикордонники знищили позиції ЗС РФ на Бахмутському напрямку. Спочатку позиції розвідав безпілотник, а потім загарбників закидали гранатами.

8 червня ЗМІ писали, що українські військові взяли в полон російських солдатів під час наступальних дій в Запорізькій області.