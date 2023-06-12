Артилерія батальйону К-2 ефектно знищила склад боєприпасів росіян (відео)

Внаслідок знищення військового об'єкту російських військ відбулася потужна детонація боєприпасів.

Бійці батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи ліквідували склад боєприпасів російських загарбників. Про це інформує пресслужба підрозділу у Facebook.

На відео українські захисники успішно демілітаризують об'єкт. Спочатку влучання спричинило займання. Згодом поступово вогонь поширився. У певну мить відбулася потужна детонація боєприпасів.

"Є підозра, що вибухали точно не освіжувачі повітря", – йдеться у дописі.

Знищення складів ЗС РФ

У 2023 році все більше з'являється інформації щодо ліквідації складів боєприпасів російських військ. Війська загарбників втрачають значні ресурси, які необхідні для бойових дій.

Так, 10 червня дрон ЗСУ підірвав склад мін і змусив росіян тікати. Десятки російських військових настільки сильно злякалися вибуху власних боєприпасів, що залишили свої позиції. Відзначилися воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти імені адмірала Михайла Остроградського.

Також 45-а ОАБр знищила гармату та польовий склад боєприпасів РФ під Бахмутом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оцінив роботу підрозділу. Значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ, а також загони "Шторм z", які сформували з російських ув'язнених.

"Град" 30-ї бригади знищив склад боєприпасів на Донеччині. Російські окупанти у Соледарі зберігали значну кількість потужних боєприпасів, які тепер втратили завдяки ЗСУ. Вибух був значної сили, адже на місці об'єкта з'явився "вогняний гриб", який сягнув, як мінімум десятки метрів. Наслідки вибухової хвилі свідчать про те, що на складі зберігалися потужні снаряди до зброї.

Нагадаємо, 7 квітня бійці групи К2 розказали про бої за "Т-образку" під Сіверськом. Українські військові відбили позицію, яку постійно штурмують "вагнерівці". Для цього залучити танки та БМП. Загарбники впродовж постійних штурмів втратили понад сотню бійців, їхні трупи тривалий час лежали на полі бою.