"Наступ" чи "розвідка боєм"? Що зараз відбувається на лінії фронту — запитали експертів

Експерти пояснили Фокусу, у чому різниця між "розвідкою боєм", "контрнаступом" і "наступом", а також розповіли, що саме зараз відбувається на полі бою.

Після активізації військових дій у Запорізькій області деякі західні ЗМІ почали називати український наступ "розвідкою боєм". Зокрема, CNN з посиланням на неназваного українського командира пише про те, що "Україна не розпочала великого наступу для повернення своїх територій".

"Місцевий український командир, який веде війська вздовж тієї ж лінії фронту [у Запорізькій області], відкинув припущення, що Україна розпочала свою велику спробу повернути територію. Натомість командувач охарактеризував удари як "розвідку боєм" — операції, спрямовані на промацування оборони противника на наявність слабких місць та перевірку його боєздатності", — йдеться у статті.

Фокус запитав експертів, що насправді відбувається на лінії фронту, і попросив пояснити різницю між термінами.

Що означає "розвідка боєм"?

"Різниця між контрнаступом і розвідкою боєм — у кількості сил і засобів, які при цьому застосовуються. За попередніми оцінками, [у ЗСУ] всього сформовано приблизно 25 бригад, а зараз у боях, якщо ґрунтуватися на даних із відкритих джерел, залучено близько 5-6 бригад. Тож правильніше говорити, що наразі проходить один із етапів контрнаступу", — каже Фокусу військовий аналітик Михайло Жирохов.

За словами експерта, поки що на полі бою не залучена основна кількість техніки, поставленої Україні партнерами.

"Розвідка боєм — це термін часів Другої світової війни. Те, що відбувається зараз, я назвав би підготовчим етапом, але не розвідкою боєм, цей термін вже застарів і у військовій науці не використовується", — продовжує Жирохов.

Він також зазначає, що чітких критеріїв, як саме має виглядати великий наступ, не існує, тому всі заяви на цю тему, які виходять не від офіційних українських осіб, є лише припущеннями.

Військовий експерт Павло Нарожний своєю чергою вважає, що саме поняття "контрнаступ" трактується неправильно.

"Контрнаступ відбувається тоді, коли війська контратакують ворога, який атакував до цього і ще не встиг закріпитися на позиціях. Тому зараз відбувається не контрнаступ, а наступ. Це головне, що треба розуміти", — каже Фокусу Нарожний і наголошує, що говорити про розвідку боєм зараз неправильно.

Сили оборони України підтвердили визволення села Новодарівка Запорізької області. Також українські бійці звільнили села Благодатне та Макарівка на Донеччині та підняли жовто-блакитний прапор над селищем Сторожеве. Все це – за останні пару тижнів. Такі успіхи на полі бою не можна назвати просто розвідкою боєм, упевнений експерт.

"Ми вже бачимо звільнені населені пункти на деяких ділянках. Це означає, що першу-другу лінії оборони росіян на цих напрямках прорвано. Тому можна говорити про те, що тут йдуть активні наступальні дії ЗСУ", — вважає Нарожний.

Тим часом на флангах, розташованих поряд із Бахмутом, Сили оборони України просунулися на відстань близько 700 метрів. За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на бахмутському напрямі продовжуються позиційні бої, під час яких російські окупанти марно намагаються провести контратаки. За останню добу тут зафіксували три бойові зіткнення, противник здійснив 249 артилерійських обстрілів і два авіанальоти. В результаті було знищено 66 окупантів, 83 отримали поранення, а трьох захоплено в полон. Крім того, Сили оборони знищили дві російські бойові машини піхоти, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідні міномети "Нона", гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, Сергій Череватий також розповів, що російські війська намагаються формувати нові загони, щоб зміцнити позиції. Останнім часом створюють роти "Шторм-Z", які є реплікою на ПВК "Вагнер".