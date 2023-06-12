Всього за тиждень: ЗСУ звільнили 7 населених пунктів і просунулися на 6,5 км, — Маляр

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, в операційних районах на південному сході України наступальне угруповання ЗСУ взяло під контроль площу 90 кв. км.

За минулий тиждень під час наступальної операції у Донецькому та Таврійському районах просування наступального угруповання ЗСУ становило 6,5 км, під контроль взяли площу 90 кв. км. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram-каналі.

Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Ненудне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

У Міноборони підтвердили визволення Сторожового. Населений пункт Донецької області з березня 2022 перебував під окупацією. Втрати ж ЗС РФ досягли вже 216 180 осіб, а ворожих танків знищено вже 3 931, уточнили у публікації Міноборони.

"На Бахмутському напрямку на флангах наші військові пройшли вже від 250 до 700 метрів і відкинули ворога", — цитує пресслужба відомства спікера ОК "Схід" Сергія Череватого.

12 червня 35 ОБМП ім. контрадмірала Михайла Остроградського звільнила населений пункт Сторожове Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

У ході зачистки Сторожового було знищено близько 50 солдатів окупаційних військ, чотирьох взяли у полон.

Операція проводилася з 5 ранку. Одеські морпіхи висадилися з бронемашин і почали штурм. Окупанти відповідали артилерійським вогнем, проте захисники України взяли ініціативу до своїх рук.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ вдесятьох протягом 12 годин стримували штурм російських військ у районі Бахмута. Ворог зазнавав ударів із різних точок. За словами головного сержанта роти 23 ОБСП Президентської бригади з позивним "Бакс", українських захисників оголосили двохсотими, але вони вижили та змогли утримати позицію.

Також повідомлялося, що за даними німецького видання Die Welt, російські війська вже розгорнули 90% своїх резервів, тоді як ВСУ лише готуються розпочати "велику атаку". За оцінками журналістів, всупереч побоюванням з-за кордону, Україна підтверджує здатність звільняти значні території. За словами керівника спецкомітету з оборони Великобританії Тобіаса Еллвуда, очікування контрудару у лавах ЗС РФ викликає хаос.