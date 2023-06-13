Мало зброї і без підготовки: в "Азові" згадали, як уперше звільнили Маріуполь 9 років тому

Бійці нагадали, що у 2014 році бойовики контролювали місто на Донеччині більше місяця. Проте після штурму "азовцям" та іншим силам оборони вдалося підняти над Маріуполем прапор України.

13 червня 2023 року виповнюється рівно 9 років з дня звільнення бійцями "Азов" міста Маріуполь від російських сепаратистів, які тероризували місто протягом місяця. Про це у вівторок, 13 червня, повідомляє офіційний канал бригади НГУ "Азов".

"13 червня 2014 року, без достатньої кількості озброєння, ще не маючи необхідного рівня підготовки, добровольці тоді ще батальйону "Азов" разом з іншими підрозділами Збройних сил України штурмували місця зосередження терористів у захоплених ними адмінбудівлях та підняли над містом український прапор. З того часу Маріуполь став для нас справжнім будинком. Будинком, який ціною життя своїх бійців "Азов" захищав 8 років", — пишуть представники "Азова".

Фото: Telegram

Також бійці зазначили, що у 2022 році місту Маріуполь судилося стати щитом, який три місяці прикривав Україну. Найкращі бійці полку "Азов" віддали свої життя, щоб окупанти не мали змоги просунутися далі, а ворог зміг захопити місто лише знищівщи його з лиця землі та перетворивши на суцільні руїни.

"Зараз, як і у 2014 році, Азов на передовій, у самому епіцентрі доленосних для України подій. Крізь вогонь йде вперед, у кривавих боях звільняючи українські території. 13 червня 2014 року – перша сторінка у славетній історії нашого підрозділу. Перша, але далеко не остання. Прямо в ці хвилини азовці на фронті в надскладних умовах своїми потом і кров'ю пишуть нову історію", — вказано у повідомленні каналу.

Окупація армією РФ Маріуполя у 2022 році

Нагадаємо, 20 травня 2022 року ЗС РФ оголосили про взяття під повний контроль території "Азовсталь" у Маріуполі. У відомстві країни-агресора додали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінформував президента Володимира Путіна про повне захоплення меткомбінату та Маріуполя.

У грудні минулого року стало відомо, що в окупованому місті знайшли не менше 10,3 тисяч нових могил, більшість із них — на цвинтарі у Старому Криму.

До кінця квітня 2023 року Маріупольська міська рада опублікувала фоторепортаж з окупованого міста, за яким видно рівень руйнувань, завданих військами РФ. За даними влади, росіяни вбили понад 22 тисячі городян, зруйнували понад 1300 будівель і знищили низку культурних та історичних пам'яток.