Екіпаж втік: танк росіян атакував позиції ЗСУ та "самознищився" (відео)

Російські загарбники вирішили не ризикувати життям та швидко залишили свій танк.

Російський екіпаж залишив свій танк після його знищення. Відео опублікувала у Facebook 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

Можна побачити, що важка бронетехніка пересувалася поблизу лісосмуги та хаотично вела вогонь. Згодом танк був уражений.

Екіпаж бойової машини не став рятувати свою техніку. Російські загарбники вискочили з танка та поспішили залишити місце бойових дій.

Знищення танків РФ

"Птахи Мадяра" 14 червня ліквідували дронами російську техніку. Оператори 59-ї бригади ЗСУ активно застосовують на фронті дрони-камікадзе та безпілотні бомбардувальники, знижуючи бойову міць загарбницьких військ. За добу уразили 8 російських танків та бойових машин піхоти.

ЗСУ також 12 червня ударним дроном знищили танк Т-80 під Куп'янськом. Робота безпілотника ударної групи "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка виявилася успішною. Бійці підрозділу атакували ворожий танк Т-80 з екіпажем за допомогою дрона на Куп'янському напрямі, після чого він спалахнув.

Також українські військові вперше затрофеїли танк Т-80БВМ зразка 2022 року. Раніше на цю техніку у РФ встановлювали приціл "Сосна-У", який отримав тепловізійну матрицю французького виробництва. Через санкції Т-80БВМ тепер має старіший приціл 1ПН-96МТ-02, який встановлюють на Т-62. Такий приціл розробив "Вологодський оптико-механічний завод" на початку 2000-х років. Його створили для легкої бронетехніки.

Нагадаємо, 4 червня танки 3-ої окремої штурмової бригади успішно ліквідували позиції російські позиції поблизу Бахмута. Важка українська бронетехніка підійшла впритул до локації, де засіли загарбники, знищивши їхні позиції.