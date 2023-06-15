РФ перекинула комплекс "Бал", який б'є ракетами Х-35, до кордону: які області під загрозою (відео)

За інформацією Генштабу, дальність ракет берегового ракетного комплексу "Бал" дозволить завдавати ударів по семи прикордонних областях України.

Російські військові почали нарощувати кількість тактичних груп ракетних військ на прикордонних із Україною територіях, що створює підвищену загрозу завдання ракетних ударів у низці областей країни. Про це повідомив у четвер, 15 червня, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов у ході брифінгу.

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"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних із Україною районах. За наявними даними, до Брянської області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", — розповів Громов.

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35, дальність стрільби яких дозволяє завдавати ударів по територіях Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Водночас представник Генштабу наголосив, що російські військові зосередилися на цілях, пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- й газозабезпеченням.

Ракетний комплекс "Бал": характеристики

Ракетні комплекси "Бал" — це берегові комплекси, призначені для захисту берегових об'єктів від атак із моря, а також для контролю за територіальними водами та протоками. Комплекси виконують бойові завдання в складних метеоумовах у денний і нічний час доби.

До складу комплексу "Бал" входять чотири пускові установки, кожна з яких містить вісім ракет Х-35У, що дає комплексу можливість для сумарного залпу в 32 крилатих ракети.

Ракета Х-35У має радіолокаційну головку самонаведення (ГСН), переміщується зі швидкістю до 300 м/c, здатна летіти на низькій висоті й практично непомітна для радарів.

Заявлена дальність модернізованих ракет Х-35 становить понад 300 км (до модернізації дальність становила до 260 км), що в разі, якщо ця інформація відповідає дійсності, дозволяє модернізованим Х-35У долетіти від Брянської області до Києва.

Водночас, за інформацією Центру національного опору, комплекс "Бал" озброїли крилатими ракетами Х-35/35-У, які після модернізації 2021 року отримали дальність до 500 км замість початкових 260 км.

Фото: Telegram

Нагадаємо, станом на кінець травня Росія зберегла присутність одного ракетоносія в морі. Існує можливість завдання ударів вісьмома крилатими ракетами "Калібр".