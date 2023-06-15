Росіяни повтікали: 24 ОМБр імені короля Данила знищила позиції військ РФ (відео)

Після артилерійського удару Збройних сил України частина російських загарбників повтікала через поле, а поряд з ними розривались снаряди.

Російські загарбники повтікали зі своїх позицій, коли 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила застосувала артилерію. Про це повідомив у Facebook Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

На відео можна побачити, що окупанти облаштували укриття серед поля. Вони нарили окопів та створили бліндажі.

Згодом розпочався артилерійський удар Збройних сил України. Після цього частина з них почала тікати через поле, а поряд з ними розривались українські снаряди.

Війна в Україні у червні 2023 року

Влітку 2023 року спостерігається активізація бойових дій на фронті. Українські військові регулярно знищують техніку та особовий склад російських військ.

Так, 4 червня артилеристи 26 бригади ЗСУ знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники організували позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, але установка була ліквідована підрозділом Збройних сил України.

Підрозділи ЗСУ 7 червня знищили "Урал", який окупанти заховали у лісі. Транспонуй засіб загарбники ретельно заховали серед дерев. За допомогою безпілотників артилеристи отримали точні координати розташування. Згодом артилерійські підрозділи відкрили вогонь та успішно ліквідували ціль.

ЗСУ 12 червня ударним дроном знищили танк Т-80 під Куп'янськом. За даними Генштабу, з початку вторгнення в Україну окупанти втратили 3936 танків, п'ять із них – за останню добу.

Морпіхи ЗСУ 15 червня знищили ударний вертоліт ВКС РФ Ка-52 "Алігатор". Де саме відбулася ліквідація авіаційної техніки ворога, захисники не зазначили.

Нагадаємо, 14 червня танк росіян атакував позиції ЗСУ та "самознищився". Важка бронетехніка пересувалася поблизу лісосмуги та хаотично вела вогонь, але згодом була знищена.