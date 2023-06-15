Путін хоче знищити всі ПВК у Росії: військовий експерт пояснив, навіщо це йому (відео)

На думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, в Росії вибудовуватимуть загальну вертикаль влади серед військових формувань, а тих, хто не підкоряється Міноборони РФ, буде знищено.

Президент Росії намагається підпорядкувати зараз усі ПВК у ведення Міноборони РФ, а тих, хто не згоден з таким порядком, буде знищено. Про це 15 червня розповів військовий експерт полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю "ТСН".

"Це логічне управління збору загальної системи управління армією. Воно не дозволяє будь-яким "чужорідним організмам" бути або в ній, або поруч. Вона обов'язково або розчавить, або поглине", — пояснив експерт.

Світан також зазначив, що збройні сили будь-якої країни представляють жорстку вертикаль влади та управління, яка не допускає демократичних проявів чи непокори.

"Тих, хто не підкоряється, мають бути знищені. У таку парадигму зараз якраз і втягнуті всі владні структури, включаючи і військово-політичне керівництво Росії. Вони зараз вибудовуватимуть загальну вертикаль влади і серед військових формувань і прикриватимуть ОЗУ Пригожина", — додав Світан.

Нагадаємо, що згідно з новим наказом МО РФ, всі учасники так званих "добровольчих формувань" після підписання контракту з Міноборони РФ стануть контрактниками ЗС РФ.

11 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці не підписуватимуть контракт із Міноборони РФ. За його словами, ПВК і так погодить свої дії з генералами та командирами підрозділів ЗС РФ.

У своєму звіті від 15 червня у британській розвідці зазначили, що 1 липня закінчується кінцевий термін від Міноборони, до якого всі мають підписати контракти. Отже, ця дата стане ключовою у протистоянні між Пригожиним та Міноборони РФ.