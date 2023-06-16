Штурмова Бригада "Червона Калина" показала підготовку "Градів" до наступу (відео)

Цілі, у які влучали артилеристи, розташовувалися на відстані майже 10 та 20 кілометрів.

Бійці окремої реактивної батареї 14 Штурмова Бригада Нацгвардії "Червона Калина" інтенсивно готуються до наступальних дій та провели бойові стрільби з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Про це інформує пресслужба підрозділу у Facebook.

Заняття були організовані на одному з полігонів у визначених місцях для важкої техніки та озброєння. Цілі, у які влучали українські артилеристи, розташовувалися на відстані майже 10 та 20 кілометрів.

Спершу гвардійці орієнтують бойову техніку на місцевості по бусолі, а згодом роблять більш точні наведення на ціль вже на самій установці "Град". Після наведення лунають постріли, а згодом мішень уражена.

"Бригада "Червона Калина" відпрацьовувала з метою злагодженості та підвищення боєздатності", – повідомив командир реактивної батареї.

Нагадаємо, 15 червня в Міноборони розповіли, у якому стані БМП M2 Bradley, в яку влучив російський "Град". Машина американського виробництва не тільки врятувала бійців 47-ї бригади, але й встояла. Після ремонту її повернуть в стрій.

Також Нацгвардія вперше уразила дроном мінний загороджувач російських військ. Російські війська використовують УМЗ для швидкого розкидання мін та створення мінних полів на відстані. Оператор спецпідрозділу Національної гвардії "Омега Захід" запустив ударний FPV-дрон "Пегас" від школи "Ескадрон", який протаранив касетні блоки, де розміщуються міни.

Відомо, що 9 червня "Град" 30-ї бригади знищив склад боєприпасів на Донеччині. Російські окупанти у Соледарі зберігали значну кількість потужних боєприпасів. Поблизу населеного пункту триває артилерійський обстріл з реактивних систем. Згодом підрозділи Збройних сил України влучним пострілом ліквідувули склад боєприпасів, які використовували російські окупанти.