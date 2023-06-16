"Теоретично можливо": Путін назвав умову застосування ядерної зброї в Україні (відео)

За словами глави Кремля, Росія виробляє ЯО для того, щоб "захистити себе у найширшому сенсі".

Президент Росії Володимир Путін припустив, що РФ може використати ядерну зброю проти України. Таку заяву глава Кремля зробив 15 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами російського лідера, ядерна зброя буде застосована у разі загрози існування Росії.

"Використання ядерної зброї, безумовно, теоретично можливе. Для Росії це можливе в тому випадку, якщо створюється загроза нашій територіальній цілісності, незалежності, суверенітету та існуванню російської держави", — заявив Путін.

Глава Кремля також додав, що Росія створює ядерну зброю для того, щоб "забезпечити нашу безпеку у найширшому значенні цього слова".

Що ще сказав Путін

16 червня у своєму спічі під час ПМЕФ президент Росії Володимир Путін заявив, що поляки "сплять і бачать" захоплення західних українських територій.

Також у ході ПМЕФ Путін заявив про зміни у глобальній геополітиці та закликав посилювати економіку. З його слів, світ став багатополярним, натякнувши, що США нібито втратили свої позиції глобального гравця.

Крім того, під час свого виступу Путін назвав українського президента Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Нагадаємо, 15 червня російські ЗМІ повідомили, що на Петербурзькому форумі до приїзду російського президента Володимира Путіна відключать мобільний інтернет — нібито для проведення "технічних робіт", але насправді для того, щоб убезпечити майданчик ПМЕФ від можливої атаки.